11 мая 2017, 14:29Общество В Пензенской области уничтожили запрещенный сыр из Литвы Управление Роспотребнадзора по Пензенской области сообщило о результатах надзора за продажей молочной продукции.

По данным пресс-службы ведомства, в первом квартале 2017 года специалисты управления организовали 40 проверок, в 88 % случаев (35 проверок) выявили нарушения санитарного законодательства, законодательства в области технического регулирования и защиты прав потребителей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«По результатам проверок составлено 45 протоколов об административном правонарушении, вынесено 45 постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа на общую сумму 272 000 рублей», - отметили в ведомстве.

В частности, три пробы молока саратовского производства не соответствовали требованиям «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям идентификации. К продавцу некачественной продукции применили меры административного воздействия, информацию о нарушении направили в правительство региона и управление Роспотребнадзора по месту расположения завода-изготовителя.

Кроме того, в Пензенской области выявили незаконную продажу санкционного продукта.

«В ходе планового мероприятия по контролю был выявлен факт реализации одной партии сыра производства Литва, запрещенного к ввозу на территории РФ. Данная продукция была изъята и уничтожена», - отметили в управлении.

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