В Пензенской области уничтожили почти 4 000 кг груш

В Пензенской области остановили два грузовика с продуктами, запрещенными к ввозу на территорию России. В одном транспортном средстве находились ящики с 2 683 кг свежих груш, в другом – с 1 058 кг фруктов.

Чтобы провезти продукцию, с тары сорвали этикетки, перемаркировали, также виднелись следы спилов маркировок. Специалисты заметили штампы с обозначением Польши – «PL», и упаковку бельгийской фирмы Belorta. В товаросопроводительных документах о грузе информации не было.

Продукцию — всего 3 741 кг груш — решено было изъять и уничтожить на полигоне ТБО, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».