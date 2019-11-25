В Пензенской области уничтожили почти 4 000 кг груш

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25 ноября 2019, 10:01Общество
В Пензенской области остановили два грузовика с продуктами, запрещенными к ввозу на территорию России. В одном транспортном средстве находились ящики с 2 683 кг свежих груш, в другом – с 1 058 кг фруктов.
Чтобы провезти продукцию, с тары сорвали этикетки, перемаркировали, также виднелись следы спилов маркировок. Специалисты заметили штампы с обозначением Польши – «PL», и упаковку бельгийской фирмы Belorta. В товаросопроводительных документах о грузе информации не было.
Продукцию — всего 3 741 кг груш — решено было изъять и уничтожить на полигоне ТБО, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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