04 октября 2017, 14:37Общество В Пензенской области уничтожили партию украинского перца По требованию транспортной прокуратуры в Пензе на территории рынка «Октябрьский» провели внеплановую проверку.

В результате проверки установлены факты незаконной реализации более 41 кг перца и 55 кг груш без маркировки, со следами ее уничтожения. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, товары были доставлены из Украины.

«Документов, подтверждающих легальность перемещения и нахождения на территории России, не представлено», - добавили в пресс-службе.

В отношении двух индивидуальных предпринимателей, которые продавали запрещенную продукцию, возбуждены дела об административном правонарушении.

Груши и перец изъяли и уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: фото пресс-службы управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области

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