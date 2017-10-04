В Пензенской области уничтожили партию украинского перца

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 октября 2017, 14:37Общество
По требованию транспортной прокуратуры в Пензе на территории рынка «Октябрьский» провели внеплановую проверку.
В результате проверки установлены факты незаконной реализации более 41 кг перца и 55 кг груш без маркировки, со следами ее уничтожения. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, товары были доставлены из Украины.
«Документов, подтверждающих легальность перемещения и нахождения на территории России, не представлено», - добавили в пресс-службе.
В отношении двух индивидуальных предпринимателей, которые продавали запрещенную продукцию, возбуждены дела об административном правонарушении.
Груши и перец изъяли и уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 октября 2017, 19:46В Пензе стелу у монумента «Росток» отмывали сутки
04 октября 2017, 19:38«Академия Ростум» открывает первую в Пензе бизнес-школу для подростков
04 октября 2017, 19:35Пензенские храмы проверяют сотрудники МЧС
04 октября 2017, 19:23Жительница Пензенской области пропала в лесу
04 октября 2017, 19:12Пензенские учителя английского поедут повышать квалификацию в Гастингс
04 октября 2017, 19:09Пензенские коммунальщики готовятся к зиме
04 октября 2017, 18:57В Никольске художники-стеклодувы соревнуются в профмастерстве
04 октября 2017, 18:52Пензенские министры провели уроки в школе №27