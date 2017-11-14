14 ноября 2017, 11:39Общество В Пензенской области уничтожили 34 кг подкарантинных груш В ходе внеплановых проверок одной из пензенских баз сотрудники Россельхознадзора установили факты незаконной реализации подкарантинных груш польского происхождения общим весом 34,3 кг.

Владельцы не смогли представить документы, подтверждающие легальность перемещения и нахождения в РФ продукции и фитосанитарную безопасность.

«В отношении индивидуальных предпринимателей возбудили дела об административном правонарушении», - сообщает отдел по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Запрещенную к ввозу в Россию продукцию изъяли и уничтожили механическим путем на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Фото предоставлено отделом по связям с общественностью Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области

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