17 августа 2018, 14:03Общество

В Пензенской области уменьшилось число школ, требующих капремонта

Благодаря реализации госпрограммы Пензенской области уменьшилось количество школ, требующих капитального ремонта.

«В 2017 году проведен капитальный ремонт 38 школ за счет средств регионального бюджета. Общая сумма затрат на проведение работ составила более 204 млн рублей, 145,2 млн рублей из которых - средства областного бюджета, 59,2 млн рублей - средства муниципального бюджета», - сообщает пресс-центр регионального правительства.

В 2018 году на проведение капремонта выделено 200 млн рублей, 160 млн рублей из которых - средства областного бюджета, 40 млн рублей - средства муниципального бюджета. Так, 36 школ будут отремонтированы в соответствии с современными условиями.

В бюджете региона предусмотрены средства на проведение капремонта в 2019 - 2022 годах: в 2019 году - 88,27 млн руб., в 2020 -152,75 млн руб., в 2021 – 98,3 млн руб., в 2022 – 112,75 млн руб. Планируется, что еще не менее 120 школ области будут капитально отремонтированы.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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