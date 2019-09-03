В Пензенской области ущерб от засухи составил 343,6 млн рублей

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03 сентября 2019, 16:38Общество
В 2019 году на территории Пензенской области введен режим ЧС по засухе. Из 22 муниципальных районов из 27 заявили гибель части посевов.
Министерством сельского хозяйства Пензенской области было проведено обследование посевов. По результатам оценки пострадало 155 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Площадь гибели сельхозкультур составила 48,8 тыс. гектаров.
Ущерб, причиненный сельхозтоваропроизводителям, составил 343,6 млн рублей, сообщает пресс-служба областного минсельхоза, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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