03 сентября 2019, 16:38Общество

В Пензенской области ущерб от засухи составил 343,6 млн рублей

В 2019 году на территории Пензенской области введен режим ЧС по засухе. Из 22 муниципальных районов из 27 заявили гибель части посевов.

Министерством сельского хозяйства Пензенской области было проведено обследование посевов. По результатам оценки пострадало 155 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Площадь гибели сельхозкультур составила 48,8 тыс. гектаров.

Ущерб, причиненный сельхозтоваропроизводителям, составил 343,6 млн рублей, сообщает пресс-служба областного минсельхоза, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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