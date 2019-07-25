В Пензенской области ущерб от засухи оценили в 500 млн рублей

В Пензенской области из-за засухи, которая стояла в июне, погиб урожай на площади в 68 200 га (из них более половины - зерновые и зернобобовые культуры). Ущерб от неблагоприятных погодных условий составил около 500 млн рублей.

Об этом на заседании правительства 25 июля сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков. По его словам, по каждому полю составлен акт, сделаны фотоматериалы. Все документы предоставили в специальную комиссию, чтобы аграрии могли рассчитывать на компенсации за потерю урожая.

«Несмотря на сложности, обеспечение продукцией населения сохранится в полном объеме, мы сохраним и экспортный потенциал», - добавил министр.

По его словам, уборочная кампания в регионе уже стартовала. В 2019 году в Пензенской области предстоит убрать 798, 7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 267,5 тыс. га подсолнечника, 60,1 тыс. га сахарной свеклы, 6,4 тыс. га овощей. Планируется произвести 1,6 млн тонн зерна, 1,6 млн тонн сахарной свеклы, 400 тыс. тонн масличных культур, 474, 8 тонн картофеля, 147, 5 тыс. тонн овощей.

«Это полностью обеспечит население необходимыми продуктами, а излишки отправят на экспорт", - пояснил он.

Андрей Бурлаков сообщил, что ведется работа по введению в севооборот неиспользуемых земель. В 2019 планируется ввести 36,5 тыс. га. 68% от запланированных объемов уже ввели.

В регионе увеличиваются площади орошаемых земель. В частности, 80% посадок картофеля – на поливе. Растет площадь садов и ягодных плантаций.

«250 га на семечковых закладываем в этом году и 15 га земляники. Планируем в этом году получить около 100 тонн ягоды», - уточнил министр, пишет ИА «Пенза-Пресс».