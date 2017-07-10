10 июля 2017, 17:53Общество В Пензенской области уборочная кампания начнется с опозданием В региональном правительстве подвели итоги ярового сева сельскохозяйственных культур, обсудили подготовку к уборочным работам и заготовке кормов. В 2017 году площадь посевных территорий области увеличилась более чем на 30 тысяч гектаров, по сравнению с прошлым годом. Пензенским аграриям предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади более 700 тысяч гектаров, технические культуры - с территории более 400 тысяч гектаров, а также картофель и другие овощи с площади почти в 40 тысяч гектаров.

Площадь посевных земель Пензенской области в 2017 году составила более 1 миллиона 300 тысяч гектаров. За последние 17 лет это самый высокий показатель. Больше всего посевных площадей появилось в Белинском и Земетчинском районах. В каждом выделено около десяти тысяч гектаров. В Лопатинском и Неверкинском районах посевные территории, наоборот, сократились, по сравнению с 2016 годом.

«По прогнозу урожая мы планируем в 2017 году собрать не менее 950 миллионов тонн зерна. Два миллиона тонн сахарной свеклы, 390 тысяч тонн подсолнечника, порядка 470 тонн картофеля, и порядка 177 тысяч тонн овощей», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.



Уборочная кампания на юге страны уже стартовала. По прогнозам специалистов, в Пензенской области, как и во многих других субъектах, она начнется с опозданием из-за погодных условий. Поэтому аграрии должны заранее озаботиться подготовкой уборочной техники. Ведь теперь возможности арендовать недостающие машины в южных регионах, где работы завершаются, уже не будет.



«Есть транспортные компании, индивидуальные предприниматели, у которых есть техника, они готовы ее предоставить заранее. Заключить договора, то есть договориться заранее. Нужно это сделать сейчас», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



По словам главы региона, в области не должно быть неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Главам муниципальных образований следует взять ввод территорий в севооборот на особый контроль. Около 30 тысяч гектаров из 50 запланированных уже взяты в работу.

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