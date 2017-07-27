27 июля 2017, 19:47Общество В Пензенской области уборка овощей начнется с опозданием Через несколько дней в Пензенской области стартует уборочная кампания. По традиции, первые в списке - озимые культуры. В этом году их планируют собрать рекордное количество - больше миллиона тонн зерна. Об особенностях предстоящей кампании на заседании регионального правительства рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

В Пензе ждут богатый урожай. С 1 миллиона 300 тысяч гектаров планируют собрать рекордное количество зерновых, подсолнечника и свеклы.

Сейчас сельхозтоваропроизводители заняты подготовкой мест для хранения урожая. В порядок приводят элеваторы и складские помещения.

«Пока сложно говорить об объеме выполнения плана, но можно сказать, что с учетом состояния колосовых культур не ниже уровня прошлого года урожай может быть обеспечен», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Ждут и большой урожай картофеля - около 450000 тонн. Других овощей планируют собрать почти 200000 тонн. Однако пензенцы опасаются, что на урожайности местных культур может отразиться погода и вновь придется покупать импортные.

Найти товары местных сельхозпроизводителей сложно, но, все-таки, можно. Некоторые районы области уже начали поставлять лук и кабачки. Цены приятно удивят пензенцев.

Уборочная кампания озимых культур стартует 3 августа. По прогнозам специалистов в Пензенской области, как и в других регионах страны, она начнется с опозданием почти на две недели.

Общество

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