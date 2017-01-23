23 января 2017, 13:32Общество В Пензенской области у новорожденного малыша выявили ВИЧ В Пензенской области родился ребенок, у которого диагностировали ВИЧ. Об этом в «Живом журнале» написал заместитель главврача клинического центра специализированных видов медпомощи, эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Сергей Олейник.

«На еженедельном селекторном совещании в Минздраве озвучивал данные мониторинга выполнения индикаторов Государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции за истекшую неделю. Один показатель – очень болезненный. Он «цепляет» всех людей (и думающих, и не очень). Был у нас в области выставлен диагноз «ВИЧ-инфекция» ребенку, рожденному ВИЧ-инфицированной женщиной», - написал эксперт.

Сергей Олейник назвал это событие «экстраординарным», поскольку, по его словам, подобных проблем не бывает, если женщина встала на учет вовремя, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«У нас 1% беременных женщин поступают на роды, минуя постановку на учет в женской консультации. В других регионах (по очень отрывочным данным) ситуация и того хуже. Чревато это не только ВИЧ-инфекцией. На прошлой неделе, например, здоровая женщина родила мертворожденного ребенка. Этого, возможно, можно было бы избежать – возможности медицины сейчас велики», - пояснил Сергей Олейник.

Он также подчеркнул, что в 2016 году у 10% женщин, не вставших на учет, в роддоме выявили ВИЧ.

«Мама, у которой родился ребенок с ВИЧ, в 2016 году была уличена в продаже дорогостоящих препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Которые, кстати, государством предоставляются ВИЧ-инфицированным бесплатно», - добавил Сергей Олейник.

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