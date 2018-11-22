В Пензенской области у неплательщицы кредитов отобрали Lexus

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22 ноября 2018, 11:03Общество
45-летняя жительница Кондольского района Пензенской области накопила 400-тысячный долг по кредитам.
Как отметили в пресс-службе регионального управления ФССП, женщина уклонялась от выплат всеми возможными способами. По месту регистрации не жила, принадлежащего ей имущества там не было. Тогда приставы узнали от сотрудников ГИБДД, что у должницы есть автомобиль Lexus RX350. Иномарку стали разыскивать.
Когда выяснили номер телефона женщины, приставы созвонились с ней и договорились о встрече. Кондольчанка приехала на нее на своей машине, на которую тут же наложили арест.
Если женщина не оплатит все долги, то иномарку передадут на продажу, а вырученные от этого деньги – на выплаты по кредитам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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