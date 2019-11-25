В Пензенской области у 64 водителей выявили наркотическую зависимость

За 10 месяцев 2019 года сотрудники прокуратуры Пензенской области посодействовали лишению водительских прав 64 человек.

Нарушения выявили сотрудники прокуратуры. Заявления о прекращении действия водительских удостоверений, выданных ранее пациентам наркологов, были направлены в суды и удовлетворены.

«В настоящее время решения судов исполнены», - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа, пишет ИА «Пенза-Пресс».