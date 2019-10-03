В Пензенской области три охотника вышли в лес без разрешения на добычу

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03 октября 2019, 12:03Общество
Во время рейдов по территориям Вадинского и Шемышейского районов Пензенской области специалисты выявили три нарушения охотничьего законодательства.
Как сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, несмотря на неблагоприятную погоду, три охотника вышли в лес без разрешения на добычу.
Каждому нарушителю грозит административный штраф до 4 000 рублей или лишение права охотиться на срок до двух лет.
Рейды по охране объектов животного мира проводят сотрудники охотуправления и центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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