03 октября 2019, 12:03Общество

В Пензенской области три охотника вышли в лес без разрешения на добычу

Во время рейдов по территориям Вадинского и Шемышейского районов Пензенской области специалисты выявили три нарушения охотничьего законодательства.

Как сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, несмотря на неблагоприятную погоду, три охотника вышли в лес без разрешения на добычу.

Каждому нарушителю грозит административный штраф до 4 000 рублей или лишение права охотиться на срок до двух лет.

Рейды по охране объектов животного мира проводят сотрудники охотуправления и центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - pixabay.com

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