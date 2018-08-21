В Пензенской области тренера заподозрили в педофилии - СМИ

В пензенских СМИ 21 августа появилась информация о задержании тренера, который якобы приставал к детям во время занятий по плаванию в одном из оздоровительных лагерей.

Корреспонденты информагентства «Пенза-Пресс» обратились за разъяснениями в пресс-службу СУ СКР по Пензенской области. Там информацию не подтвердили, но и не опровергли.

«Мы не комментируем никаким образом это сообщение», - сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее прокурор Пензенской области Наталья Канцерова говорила о том, что в регионе зафиксирован рост преступлений в отношении несовершеннолетних, он составил 3%.

«Большая часть касается неуплаты алиментов, преступлений сексуальной направленности. Надо активизировать работу правоохранительных органов», - сказала она в ходе пресс-конференции 20 июля.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».