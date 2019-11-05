В Пензенской области трем лучшим инженерам вручат по 50 тысяч рублей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 ноября 2019, 16:07Общество
В Пензенской области продолжается прием документов от участников конкурса «Инженер года – 2019» (18+). Он продлится до 18 ноября.
Соревнования будут проводиться в трех номинациях – среди механиков, программистов и электроников. Победителям вручат по 50 тысяч рублей, тем, кто занял вторые места – 30 тысяч, за третье предусмотрен денежный приз в 20 тысяч рублей.
В конкурсе могут участвовать россияне любого возраста с высшим образованием, независимо от их должности, наличия ученого звания и степени. Они должны быть сотрудниками хозяйствующих субъектов Пензенской области, причем выдвижением занимается их руководство.
Жюри оценят достижения конкурсантов в профессиональной деятельности, ознакомятся с их научными публикациями и другими объектами интеллектуальной собственности, чтобы определить научно-технический уровень работ и экономический эффект от них.
«Документы принимаются по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75 (здание правительства Пензенской области), кабинет № 255. Время подачи заявок с 9:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Консультации по телефону 595-125», - уточили в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инновационной политики региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 ноября 2019, 17:58В Заречном предлагают увеличить расстояние до алкомаркетов
05 ноября 2019, 17:39В Пензенской области около 57 млн направят на обеспечение жильем медиков
05 ноября 2019, 17:08Белозерцев: Снабжение детей-инвалидов лекарствами должно быть бесперебойным
05 ноября 2019, 16:38Пензенцы собрали 22 тонны макулатуры и пластика в рамках проекта «ВторБум»
05 ноября 2019, 16:07В Пензенской области трем лучшим инженерам вручат по 50 тысяч рублей
05 ноября 2019, 15:37Леонид Левин ответил на вопросы жителей Белинского района
05 ноября 2019, 15:06Назван средний балл за этнографический диктант в Пензенской области
05 ноября 2019, 14:51Горящие туры в Турцию из Астаны: 6 лучших спа-комплексов в Кемере