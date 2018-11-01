В Пензенской области тракторист попал под статью за кражу топлива

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01 ноября 2018, 17:37Криминал
В Пензенской области 41-летнего тракториста подозревают в краже дизельного топлива.
Представитель организации обратился в полицию по факту кражи. Он рассказал, что с трактора, который находился около села Замуравские Выселки, неизвестный слил 1400 литров топлива. В результате ущерб предприятию составил 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что к содеянному причастен работник данной организации – тракторист-машинист. Мужчина во всем признался. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
В отношении тракториста возбудили уголовное дело по статье «Кража», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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