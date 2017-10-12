12 октября 2017, 14:05Криминал В Пензенской области товаровед заперла в магазине преступника Жителя села Марьевка Малосердобинского района Пензенской области осудили за покушение на грабеж.

Суд установил, что 46-летний мужчина взял со стеллажа магазина бутылку водки и спрятал ее в рукав куртки. Затем он попытался скрыться, но бдительная товаровед на выходе потребовала вернуть товар либо оплатить его.

«Ее требования мужчина проигнорировал и попытался выбежать из магазина. Но решительная сотрудница закрыла дверь на ключ и вызвала полицию», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Решением суда мужчину приговорили к 350 часам обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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