В Пензенской области тестируют новый метод предупреждения ДТП

Пензенская область вошла в число 15 регионов страны, где проходит федеральная профилактическая кампания «Культура на дорогах» (0+). Это кардинально новый подход в работе по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

В одном из ДТП разгневанный водитель иномарки, который, по словам очевидцев, был явно нетрезв, набросился на второго участника аварии с кулаками. Подобное поведение автомобилистов на дорогах областного центра - не редкость, и в этом столкновении, к счастью, обошлось без жертв. Всего же за девять месяцев 2018 года на территории региона произошло около 1500 ДТП. Погибли свыше 140 человек.

«За девять месяцев 2018 года основные показатели происшествий, а именно - количество раненых и погибших в ДТП, в регионе сократилось на 6,8%. При этом стоит отметить, что на территории 15 районов области произошло увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, а в десяти - выросла смертность», - прокомментировал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Дорога - место опасное и ошибок не прощает. Эту истину до будущих водителей начинают доносить в автошколах с первого занятия. Но опасными дороги становятся не только из-за неграмотных действий автомобилистов, а еще из-за агрессии, хамства и взаимного неуважения. О культуре поведения в эти дни говорят на различных площадках Пензы в рамках всероссийского информационно-просветительского проекта (0+).

«Вся компания предусматривает проведение большого количества мероприятий с различными аудиториями, например, в роддомах с роженицами и маленькими детьми, для того, чтобы обучить родителей, как правильно выбрать автомобильное кресло и закрепить ребенка в первой поездке», - рассказал генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

Круглые столы, тренинги, игры - это лишь малая часть мероприятий, которые проводят специалисты в рамках проекта. О правилах поведения на дороге, о которых не спрашивают на экзаменах по вождению и которых не найти в сборниках ПДД, эксперты рассказывают на автозаправках, возле школ, вузов и вокзалов.

«Предлагаем протестировать очки, имитирующие состояние алкогольного опьянения. Когда студент надевает их, я прошу его сделать простые действия, у него, конечно, ничего не получается. Также в распоряжении имеется баланс-борд, на нем мы рассказывали про концентрацию внимания, о том, как важно быть внимательными на дороге, не отвлекаться ни на телефон, ни на другие посторонние вещи», - сказал представитель экспертного центра «Движение без опасности» Николай Гришков.

«Всем заинтересованным лицам мы оставляем оборудование и методические рекомендации. Так, по итогам мероприятий в школах, передаем педагогам большой пласт методических моментов, чтобы те использовали их при работе с детьми», - рассказала руководитель проекта экспертного центра «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая.

Программа кампании «Культура на дорогах» направлена на всех участников дорожного движения и затрагивает наиболее актуальные темы. Мероприятия и акции в рамках проекта на дорогах Пензенской области будут проходить до 4 ноября (0+).