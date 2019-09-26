В Пензенской области тепло поступило почти во все детсады и школы

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26 сентября 2019, 16:36Общество
В Пензенской области к системе отопления подключены почти все социальные объекты и почти 72% домов.
По данным регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения, запущены 90% источников теплоснабжения. Тепло поступает в 98% школ и детсадов, 94% больниц и поликлиник. Также отапливаются 82% учреждений культуры и 88% спортивных объектов.
Напомним, в регионе отопительный сезон стартовал 20 сентября из-за резкого похолодания – ночью столбик термометра стал опускаться ниже ноля градусов.
Губернатор поручил закончить работы по пуску тепла до 15 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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