В Пензенской области субсидируют процентную ставку на развитие бизнеса

Пензенским предпринимателям рассказали о том, какую помощь им может оказать государство. В технопарке «Рамеев» прошла конференция «Инструменты господдержки: востребованность и перспективы». Речь шла о финансовой помощи при производстве продукции, а также о содействии при ее реализации.

Пензенская промышленность идет в ногу со временем. В регионе действуют все методы помощи предпринимателям, которые реализуются на территории страны. Их эффективность и перспективы обсудили на конференции, посвященной мерам государственной поддержки. Один из основных инструментов содействия предпринимателям - субсидирование.

«Допустим, субсидирование процентной ставки - это же фактическое удешевление кредита. Любая поддержка - это, по факту, чистая прибыль предприятия. Даже небольшая сумма, пусть даже два-три миллиона - это существенный вклад и упрощение жизни предпринимателям, особенно тем, которые недостаточно крепко стоят на ногах», - сказал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

На субсидирование процентной ставки из регионального бюджета будет выделено 58 миллионов рублей. Выплаты начнутся в 2019 году. Эта мера поддержки показывает высокую эффективность. При реализации 152 инвестиционных планов будет создано более 23 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Также предприниматели смогут рассчитывать на помощь в исследовательской деятельности и при производстве пилотных образцов продукции.

«В 2018 году, в соответствии с майскими указами президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года, приоритет будет отдаваться экспортоориентированным проектам, удельный вес которых планируется довести до 40% от общего числа рассматриваемых», - рассказал заместитель министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Антонов.

Также на конференции рассмотрели программы Фонда развития промышленности. Кроме того, внимание предпринимателей обратили на то, что им необходимо зарегистрироваться в государственной информационной системе промышленности. Тем, кто этого не сделает, придется заплатить штрафы.