В Пензенской области столкнулись «семерка» и трактор

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23 октября 2017, 14:04Происшествия
В аварии в Пензенской области пострадали несколько человек.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, ДТП произошло в районном поселке Исса. На улице Огарева столкнулись «ВАЗ-2107» и трактор «Т-16». В аварии есть пострадавшие. Официальной информации об их состоянии пока нет.
К устранению последствий происшествия привлекали троих человек и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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