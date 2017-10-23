23 октября 2017, 14:04Происшествия В Пензенской области столкнулись «семерка» и трактор В аварии в Пензенской области пострадали несколько человек.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, ДТП произошло в районном поселке Исса. На улице Огарева столкнулись «ВАЗ-2107» и трактор «Т-16». В аварии есть пострадавшие. Официальной информации об их состоянии пока нет.

К устранению последствий происшествия привлекали троих человек и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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