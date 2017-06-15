15 июня 2017, 13:32Происшествия В Пензенской области столкнулись «семерка» и мотоцикл, есть пострадавший В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП с участием мотоцикла и отечественной легковушки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, на улице Алексеевское шоссе столкнулись «ВАЗ-2107» и мотоцикл «Кроссовый».

В ДТП пострадал один человек. О том, в каком он состоянии, пока не сообщается.

Для устранения последствий аварии привлекались три человека и спецтехника, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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