В Пензенской области столкнулись «семерка» и мотоцикл, есть пострадавший

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15 июня 2017, 13:32Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП с участием мотоцикла и отечественной легковушки.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, на улице Алексеевское шоссе столкнулись «ВАЗ-2107» и мотоцикл «Кроссовый».
В ДТП пострадал один человек. О том, в каком он состоянии, пока не сообщается.
Для устранения последствий аварии привлекались три человека и спецтехника, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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