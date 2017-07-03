03 июля 2017, 13:39Происшествия В Пензенской области столкнулись иномарка и «Калина» - погиб мужчина В Белинском районе на 183 километре трассы «Тамбов - Пенза» столкнулись «Лада Калина» и «Хендай Акцент».

По информации отдела пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, в аварии погиб водитель отечественной легковушки – мужчина 1955 года рождения. Девочку, находящуюся в салоне «Калины», доставили в больницу. Другому пассажиру – женщине 1976 года рождения оказали медицинскую помощь на месте происшествия и отпустили.

Водитель «Хендай Акцент» 1991 года рождения не пострадал, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

По данному факту проводится проверка.

Происшествия

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