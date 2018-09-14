В Пензенской области столкнулись две легковушки, пострадал ребенок

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» произошла авария, есть пострадавший.

По предварительным данным, 13 сентября в 14.30 столкнулись автомобиль «ВАЗ-211540», за рулем которого находилась 31-летняя автоледи, и Lada Granta под управлением мужчины такого же возраста.

В результате аварии пострадал юный пассажир «ВАЗ-211540», девочку с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».