В Пензенской области столкнулись две легковушки, пострадал ребенок

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14 сентября 2018, 16:36Происшествия
В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» произошла авария, есть пострадавший.
По предварительным данным, 13 сентября в 14.30 столкнулись автомобиль «ВАЗ-211540», за рулем которого находилась 31-летняя автоледи, и Lada Granta под управлением мужчины такого же возраста.
В результате аварии пострадал юный пассажир «ВАЗ-211540», девочку с травмами доставили в больницу.
«По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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