26 июня 2017, 11:04Происшествия

В Пензенской области столкнулись две легковушки

В Нижнеломовском районе Пензенской области столкнулись «Нива Шевроле» и «ВАЗ-2199».

В селе Кувак-Никольское в ДТП пострадали несколько человек, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

О состоянии и количестве пострадавших неизвестно.

По информации ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий аварии привлекались три человека.

Происшествия
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