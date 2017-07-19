19 июля 2017, 15:07Происшествия В Пензенской области столкнулись два грузовика 19 июля в Кузнецком районе Пензенской области произошло столкновение двух большегрузов.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 9.30 на 779 километре трассы М5 «Урал» столкнулись «КамАЗ» и DAF. В аварии пострадали несколько человек. Об их состоянии официальной информации пока нет.

К устранению последствий ДТП привлекались три человека и спецтехника, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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