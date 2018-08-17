В Пензенской области стартует акция «Внимание - дети!»

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17 августа 2018, 19:52Образование
С конца августа до середины сентября в Пензенской области пройдет акция «Внимание - дети!» (6+). Ее совместно организуют региональное управление ГИБДД и министерство образования.
В ходе акции сотрудники ГИБДД будут проводить тематические беседы с родителями и учащимися, а также викторины и конкурсы. Перед началом учебного года инспекторы проверят все школьные автобусы.
За последние семь месяцев в Пензенской области произошло 123 дорожных происшествия с детьми и подростками до 16 лет. В результате четыре ребенка погибли, 138 несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести. При этом инспекторы ДПС зарегистрировали 23 ДТП, случившихся по вине детей.
«Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге. Помимо всех норм и ПДД проявите дополнительную осторожность вблизи учебных заведений, дворов жилых домов и, при подъезде к пешеходным переходам, снизьте скорость до минимума. Если вы перевозите в автомобиле ребенка, обеспечьте ему максимальную безопасность, используйте удерживающие устройства», - сказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.
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