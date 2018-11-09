В Пензенской области стартовала вторая волна вакцинации от гриппа

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09 ноября 2018, 19:14Общество
В Пензенской области дополнительную защиту от гриппа получат около 400 тысяч жителей региона. По мнению специалистов, профилактические прививки дают достаточно эффективную защиту, а массовая вакцинация - необходима мера.
В Пензенский регион поступила вторая партия вакцин, в рамках национального календаря профилактических прививок: 75 тысяч доз для детей, и около 300 тысяч для взрослых. Заветный укол можно получить в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно обратиться к своему участковому терапевту или врачу общей практики, в кабинет медицинской профилактики или просто в регистратуру.
Тамара Васина - одна из сторонниц вакцинации, считает, что процедура поможет избежать проблем со здоровьем в холодное время года.
«У меня множество хронических заболеваний, поэтому стараюсь прививаться каждый год», - сказала она.
В первую очередь, рекомендуется обязательно привиться пожилым и людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями. Сделать прививку советуют и так называемой группе профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. По словам медиков, не так страшен грипп, как его осложнения - пневмония, бронхит, нейроинфекции, болезни почек могут довести до летального исхода. Специалисты уверены, что сейчас лучшее время для вакцинации.
«Привиться можно в поликлинике, причем даже в субботу. О наличии противопоказаний решает лечащий врач, когда осматривает пациента, измеряет температуру и дает направление и заключение», - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлиническому разделу работы городской поликлиники Елена Семечкина.
Иммунизация завершится 6-7 декабря. К этой дате в планах медиков привить половину населения Пензенской области.
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