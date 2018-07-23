В Пензенской области стартовала уборка озимых

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23 июля 2018, 14:03Общество
В Неверкинском и Спасском районах Пензенской области стартовала уборка озимой пшеницы.
Культуру скосили на площади 135 гектаров, средняя урожайность - 45 ц/га. Всего намолочено 157 тонн зерна. В этом году зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать с площади более 722 тыс. гектаров, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Сельхозтоваропроизводители Кузнецкого, Мокшанского и Неверкинского районов приступили к уборке технических культур. Озимый рыжик убрали с площади 740 гектаров, валовой сбор - 479 тонн при средней урожайности шесть ц/га. Всего в 2018 году рыжик предстоит убрать с площади 3,01 тысяч гектаров.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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