В Пензенской области стартовала уборка озимых

Культуру скосили на площади 135 гектаров, средняя урожайность - 45 ц/га. Всего намолочено 157 тонн зерна. В этом году зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать с площади более 722 тыс. гектаров, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Сельхозтоваропроизводители Кузнецкого, Мокшанского и Неверкинского районов приступили к уборке технических культур. Озимый рыжик убрали с площади 740 гектаров, валовой сбор - 479 тонн при средней урожайности шесть ц/га. Всего в 2018 году рыжик предстоит убрать с площади 3,01 тысяч гектаров.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».