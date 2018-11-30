В Пензенской области стартовала неделя приема граждан «Единой России»

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30 ноября 2018, 11:22Общество
В Пензенской области стартовала неделя приема граждан партии «Единая Россия». Приемы проводят депутаты всех уровней, члены Совета Федерации РФ, руководители органов исполнительной власти на местах.
В Пензенской области граждан принимают секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального парламента Валерий Лидин и руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Вадим Супиков.
«В эти дни график работы всех наших приемных очень напряженный. Они будут работать и в выходные дни, а некоторые и по удлиненному графику. Именно так, в работе, «Единая Россия» отметит свой 17-й день рождения», — сказал руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, председатель областной счетной палаты Михаил Макаров.
«Неделя приемов будет очень важной. Уверена, что кроме личных просьб и вопросов, граждане выскажут свою точку зрения по поводу работы партии, а также и по многим другим вопросам, требующим рассмотрения на съезде, на региональном и федеральном уровне. Собственно, это и есть одна из основных сверхзадач традиционных приемов в день рождения партии – сформировать актуальный наказ на предстоящий год и действовать в соответствии с ним», – подытожила председатель комиссии президиума генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
Неделя приема «Единой России» завершится 2 декабря.
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