Пензенская область присоединилась к Европейской неделе иммунизации

В России стартовала Европейская неделя иммунизации. Она проходит традиционно с 2005 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Жителей Пензенской области тоже призывают пройти вакцинацию. Специалисты напоминают, что только прививки могут спасти от многих инфекций.

«Защитимся вместе: вакцины действуют». Под таким лозунгом в 2019 году проходит Европейская неделя иммунизации. Ее главная цель - массовая профилактика заболеваний среди населения. Акция охватит все районы Пензенской области. Будут организованы дополнительные прививочные бригады. Кроме того, запланированы встречи и беседы с так называемыми антивакцинаторами - теми, кто считает, что прививки не помогают и даже наносят вред.

«Медицинские работники будут ездить в отдаленные населенные пункты, и работать, беседовать с семьями, в которых родители отказываются от вакцинации. Им объяснят, что прививка на сегодняшний день является основным инструментарием для профилактики инфекционных заболеваний», - сказала главный специалист-эксперт отдела здоровья и санэпидблагополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Светлана Виноградова.

Специалисты не устают повторять - вакцины действительно работают. Именно благодаря им в конце прошлого века в мире удалось ликвидировать оспу. В Пензенской области благодаря иммунизации на протяжении нескольких лет не регистрируются такие заболевания как полиомиелит и дифтерия. С 2016 года фиксируются только единичные случаи заболевания краснухой, столбняком и эпидемическим паротитом.

«Только вакцинация спасает от бешенства и полиомиелита. Вероятность заражения другими инфекциями человека, который привит, крайне мала. Если даже болезнь развивается, то ее течение проходит легко и без осложнений», - рассказал врач-эпидемиолог ГБУЗ «Городская поликлиника» Нина Тарасова.

В рамках акции прививать будут, в том числе, против кори. Резкий рост заболеваемости этой инфекцией начался в 2018-м. В России было зарегистрировано более 2500 случаев кори. Для сравнения - в 2017 году было 725 инфицированных и всего 162 в 2016-м.

«В 2019 году по Пензенской области зарегистрировано восемь случаев, в феврале вспышка закончилась, но не исключено, что может быть завоз в течение года. Люди сейчас поедут отдыхать, и, прежде чем они уедут за рубеж, они должны быть привиты», - прокомментировала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малькова.

Прививки можно сделать в поликлиниках совершенно бесплатно. Перед этим необходимо проконсультироваться с участковым врачом. С вопросами о вакцинации можно обратиться по телефонам «горячей линии»: 22-98-82, 66-09-48, 56-38-39.