В Пензенской области стартовала акция «Дети и транспорт»

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25 мая 2017, 11:05Общество
25 мая стартовала акция «Дети и транспорт», организованная Пензенским линейным отделом МВД России на транспорте.
«Основная задача проведения такого мероприятия - выявление несовершеннолетних правонарушителей, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность», - сообщили в пресс-службе отдела.
До 2 июня в рамках акции в регионе будут проводиться профилактические рейды и патрулирования на железнодорожных вокзалах, станциях, платформах, перегонах. Стражи порядка будут выявлять безнадзорных подростков и людей, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Особое внимание полицейские обратят на мероприятия по недопущению детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. В частности, в учебных заведениях с детьми и их родителями проведут профилактические беседы и лекции на тему безопасности.
«В первую очередь мы встретимся с родителями или законными представителями несовершеннолетних, которые уже попадали в поле зрения транспортной полиции», - отметил начальник отделения по делам несовершеннолетних Пензенского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Алексей Линяев.
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