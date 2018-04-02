В Пензенской области стартовал весенний призыв

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02 апреля 2018, 17:06Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о проведении призыва на военную службу в апреле-июне.
Призыву подлежат мужчины 1991-2000 годов рождения.
В регионе созданы основной и резервный состав областной призывной комиссии, которые возглавляет губернатор, а также призывные комиссии муниципальных районов и городских округов Пензенской области, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Всего в России за призывную компанию планируется отправить в армию 128 тысяч парней, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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