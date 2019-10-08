В Пензенской области стартовал турнир в память сотрудников СОБРа

В Пензенской области выявляют сильнейших стрелков из снайперского и автоматического оружия в рамках турнира, посвященного памяти сотрудников специального отдела быстрого реагирования (СОБР), погибших при исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона.

Противник успешно нейтрализован. В условиях, приближенных к реальным, бойцы пензенского СОБРа задержали условную преступную группу. Демонстрация прошла в рамках четвертого турнира по тактической стрельбе из снайперского и автоматического оружия. Старт состязаниям дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«В этот отдел принимают лучших бойцов. Тех, кто прошел сложный отбор, обладает комплексом особых психофизических, нравственных и интеллектуальных качеств, сильных духом», - отметил он.

Ежегодный турнир посвятили офицерам, погибшим при исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона. Их память почтили минутой молчания. После окончания торжественной церемонии открытия Иван Белозерцев пообщался с правоохранителями, осмотрел выставку боевого оружия и лично опробовал его на стрельбище.

В 2019 году на состязания заявилось рекордное количество участников - 60 стрелков из 17 команд, представляющие подразделения специального назначения региона, а также гости из Самарской, Саратовской областей и Республики Мордовия. Бойцам предложили выполнить шесть упражнений, имитирующих ситуации, с которыми они могут столкнуться в реальных условиях.

«В команде три человека - два автоматчика и снайпер. Последнему нужно поразить условного противника, а товарищи должны его прикрыть», - рассказал судья соревнования Михаил.

Боец, которого зовут Александр, выступает за Пензенскую область. Он отметил, что важно не просто быстро выстрелить или добежать до рубежа, каждое действие приходится тщательно обдумывать. Ошибка одного может привести к поражению всей команды.

«На стрельбу влияет очень много факторов - погода, ветер. Снайперу нужно все это учитывать и быстро поражать мишени с учетом поправок», - объяснил он.

Самым зрелищным испытанием турнира станет дуэльная стрельба. На огневом рубеже две команды будут должны поразить шесть целей на различном расстоянии. Состязания продлятся два дня, по итогам которых и определится победитель.