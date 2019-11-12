В Пензенской области стартовал прием заявок на президентские гранты

В России открыт прием заявок на получение президентских грантов 2020 года. Некоммерческие организации, в том числе - из Пензенской области, приглашают принять участие в конкурсе на получение финансовой поддержки. Напомним, что в 2019 году гранты выиграли 26 пензенских организаций. Они получили средства на общую сумму более 67 миллионов рублей.

Движение «Зеленая волна» уже более пяти лет стоит на страже экологического порядка региона. Свыше 4000 активистов выявляют и благоустраивают места скопления мусора, а также исследуют почву и водоемы. В 2019 году они получили существенную финансовую поддержку - почти шести миллионов рублей: проект «Экологический центр «Зеленой волны» стал победителем конкурса от Фонда президентских грантов. Это позволит волонтерам вести деятельность и дальше - участвовать в экологических экспедициях и бороться за защиту окружающей среды. Кроме того, теперь у «Зеленой волны» появилась своя штаб-квартира.

«Теперь наше движение может спокойно собираться в любое время, проводить различные слеты, пресс-конференции, круглые столы, да и просто участники могут приехать в штаб и обсудить какие-то вопросы», - сказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Благодаря средствам грантовой поддержки движение «Зеленая волна» ведет активную пропагандистскую работу. Так, на телеканале «Экспресс» вышла серия фильмов о деятельности волонтеров. Два раза в месяц на ТВ будут показывать программу «Зеленый меридиан» (16+), в которой эксперты обсудят проблемы экологии и пути их решения.

Видеоуроки с инструкциями по лепке из глины для людей с различными видами инвалидности. Возможность снять такие ролики получило «Творческое объединение «ПензаХобби», тоже благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов. Это только малая часть масштабных планов. Некоммерческая организация выиграла свыше 11 миллионов рублей.

«Честно, очень страшно, потому что при поддержке фонда мы будем реализовывать огромнейший проект, в рамках которого будет обучение и стажировки. Заложены очень большие суммы на приезд стажеров - 70 человек со всех федеральных округов. Будем очень много работать с социальным проектированием, чтобы такие мастерские открывались по всей России», - рассказала руководитель АНО «Творческое объединение «ПензаХобби» Людмила Тимакова.

В планах также закупить новое современное оборудование для инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца», а еще часть средств гранта пойдет на организацию международного фестиваля рукоделия и творчества «Канитель» (0+). В 2020 году он должен собрать 20 инклюзивных мастерских со всех регионов страны.

При поддержке Фонда президентских грантов в Пензе пройдет международная конференция SECON'2020 (6+). Впервые на ее проведение Ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области подала заявку и выиграла более трех миллионов рублей. В 2020-м на форуме ожидается еще больше участников, а также спикеров из других регионов и стран. Кроме того, в рамках работы конференции откроются две новые секции - «Кадры для цифровой экономики» и «IT-образование".

«На них могут прийти не только люди, которые уже выбрали эту специальность, или преподаватели, которые обучают школьников, студентов, но и те, кто хочет узнать что-то об IT-сфере», - сказала исполнительный директор Ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области SECON Евгения Сотина.

Сейчас идет прием заявок на президентские гранты 2020 года. Он продлится до 25 ноября. Кстати, они будут распределены уже в феврале. Раньше средства выделяли только в середине года.