В Пензенской области стартовал месяц программирования для учителей

Ежедневно на базе школы имени Лермонтова в селе Засечное Пензенской области будут проходить специальные курсы, на которых учителя освоят теорию и методику преподавания основ программирования на языке Java.

Стажировку пройдут 75 учителей информатики из разных школ региона. Проводить семинары будет преподаватель компьютерных наук из Израиля.

С этого года ученики 10 и 11 классов на уроках информатики будут изучать язык Java по новому учебно-методическому пособию, которое вскоре поступит во все школы региона. Его автор - директор и учитель информатики школы села Ленино Пензенского района Игорь Емельянов.

«В связи с необходимостью развивать цифровую экономику, необходимо готовить ее создателей. Один из них - программист. Представители IT-сферы сейчас много говорят о том, что им не хватает кадров. Это, наверное, единственная отрасль, где количество работы зависит не от количества заказов, а от количества сотрудников», - отметил Игорь Емельянов.

Java - это технология, которую в 70% случаев используют для разработки онлайн-приложений. С помощью Java мы можем играть в онлайн-игры, общаться в онлайн-чатах, загружать фото и видео на сайты. Однако прежде, чем обучать этому языку программирования школьников, его должны освоить сами преподаватели информатики.

Эта работа в Пензенской области началась еще семь лет назад. Проект «Компьютерные науки» реализуют совместно с израильскими педагогами.

«Если школьник выучится Java, то ему гораздо легче будет потом понять, нужно ли ему идти в вуз. Если он поступит, то будет знать, чем будет заниматься. Переучиться с одного языка на другой - это не проблема», - пояснил преподаватель компьютерных наук школы города Беэр-Шева (Израиль) Владимир Фрайман.

В этом году число участников семинаров - почти в два раза больше, чем обычно. На подготовку учителей по программе «Компьютерные науки» губернатор выделил более миллиона рублей.

«Цифровая экономика с 2018 года вступает в силу, и многие регионы только сейчас будут приступать к подобному направлению, а мы уже работаем, мы одни из лидирующих регионов в данной позиции», - отметил заместитель начальника управления развития общего образования министерства образования Пензеской области Михаил Хромов.

До этого года язык Java на уроках информатики изучали примерно в 50 школах области. Преподаватели отмечают - многие старшеклассники довольно серьезно заинтересованы программированием.

«IT-технологии - это место, где можно заработать себе репутацию, хорошую заработную плату, а язык Java везде применяется», - сказал преподаватель информатики школы села Махалино Кузнецкого района Марат Тенишев.

Семинары для учителей продлятся месяц. Затем они будут готовить своих учеников к международной олимпиаде по Java –программированию, которая пройдет в декабре.