В Пензенской области стало рождаться больше вторых и третьих детей

За 10 месяцев этого года в Пензенской области родилось 1 757 третьих и последующих детей. Это на 154 больше, чем за аналогичный период 2017-го.

С января ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей получили около шести тысяч многодетных семей. Размер выплаты составляет 9 470 руб. На эту сумму родители могут рассчитывать вплоть до достижения ребенком возраста трех лет.

Общая сумма средств, направленных на выплату пособий составила почти 509 миллионов рублей. Из них 277 миллионов - это средства бюджета Пензенской области.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации, ежемесячное пособие выплачивается с января 2013 года. За это время, по данным официального портала правительства Пензенской области, в семьях региона родилось 10 747 детей.