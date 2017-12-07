07 декабря 2017, 17:59Спорт В Пензенской области стало на 8 спортивных федераций больше В 2017 году в Пензенской области стало на восемь спортивных федераций больше. На государственном уровне были зарегистрированы такие виды спорта как гребля на байдарках и каноэ, полиатлон, скалолазание и практическая стрельба. О том, какие задачи стоят перед всеми общественными организациями региона вне зависимости от спортивного направления, говорили на итоговом совещании в училище олимпийского резерва.

От них во многом зависит спортивная жизнь Пензенской области и качество проведения состязаний в городе. Руководителей региональных спортивных федераций собрали вместе, чтобы подвести итоги работы в 2017 году.

«Проведение мероприятий, формирование сборных команд, присвоение массовых спортивных разрядов, все входит в круг обязанностей федераций. Мы видим, что там люди разного возраста, социального положения, но в основном это те, кто неравнодушно относятся к физкультуре и спорту», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Если в начале 2016 года в регионе действовали 35 федераций, то сегодня их почти в два раза больше - 64. Они объединяют представителей 66 видов спорта. Мастер спорта международного класса, шестикратный чемпион России Роман Обухов сейчас возглавляет Федерацию дартса Пензенской области. Этот вид спорта в регионе начали развивать примерно 20 лет назад.

«Кажется, что этот вид спорта не тяжелый, но он тренирует выносливость. Соревнования у нас проходят с утра и до вечера, постоянно на ногах. В дартсе нужно попадать именно туда, куда ты задумал и при этом не должна трястись рука и никаких лишних мыслей в голове быть не должно», - пояснил президент Федерации дартса Пензенской области Роман Обухов.

В 2017 году государственную аккредитацию получили 14 общественных организаций, восемь из них заработали впервые. Так, в марте этого года пензенцы смогли вступить в федерацию гребли на байдарках и каноэ. Позади уже ни одно соревнование.

«Успехи есть, четыре человека выполняют уже второй взрослый разряд, в 2018 году, надеюсь, выполнят уже первый. Помимо этого, у нас теперь есть свои судьи - 12 человек», - рассказала исполнительный директор Федерации гребли на байдарках и каноэ Пензенской области Ольга Лосева.

Министр физической культуры и спорта региона напомнил руководителям федераций об их прямых обязанностях. В частности, в организации необходимо принимать новых членов, регулярно проводить конференции и семинары, готовить квалифицированных судей, которых с каждым годом становится все меньше.

«В игровых видах спорта - это колоссальная проблема. Ни одного судьи нет в хоккее, чтобы судить игры ВХЛ. В футболе большом - то же самое!» - возмутился Григорий Кабельский.

На совещании также говорили об отдельных видах спорта, которые активно развиваются в регионе, но официально не зарегистрированы. В их числе кудо, ушу, капоэйра, лапта, бадминтон, йога и сноуборд.

Спорт

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