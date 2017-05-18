В Пензенской области стало меньше заявлений об установлении отцовства

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18 мая 2017, 17:03Общество
В Пензенской области выросло число браков и снизилось количество заявлений об установлении отцовства и смене имени. Об этом свидетельствуют статистические данные регионального управления ЗАГС.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», по информации ведомства, за четыре месяца года зарегистрированы 1979 браков. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2016-го. В частности, в апреле прошлого года расписались 266 пар, а в апреле 2017-го – уже 715.
Однако при этом на 2% выросло количество расторгнутых браков (в прошлом – 1564, в этом году – 1595 разводов).
На 12,2% снизилось число родившихся и зарегистрированных детей, почти на 26% - усыновлений, на 15,4% - заявлений о смене имени.
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