В Пензенской области стало больше белок

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05 апреля 2017, 12:31Общество
Судя по последним данным метеорологов, в Пензенском регионе весна окончательно вступила в свои права - и днем и ночью преобладать будет плюсовая температура воздуха. Приход весны, как никто, почувствовали дикие животные.
Шустрые белки попали в объектив съемочной группы телеканала «Экспресс» в микрорайоне Согласие. На кадрах видно, что животные себя комфортно чувствуют не только на деревьях.
Кстати, по данным регионального минлесхоза, по сравнению с 2016 годом, количество белок в пензенских лесах увеличилось на треть. Специалисты насчитали около шести тысяч особей. Чтобы взять каждую белку на карандаш, экспертам пришлось преодолеть около 14 тысяч километров.
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