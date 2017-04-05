05 апреля 2017, 12:31Общество В Пензенской области стало больше белок Судя по последним данным метеорологов, в Пензенском регионе весна окончательно вступила в свои права - и днем и ночью преобладать будет плюсовая температура воздуха. Приход весны, как никто, почувствовали дикие животные.

Шустрые белки попали в объектив съемочной группы телеканала «Экспресс» в микрорайоне Согласие. На кадрах видно, что животные себя комфортно чувствуют не только на деревьях.

Кстати, по данным регионального минлесхоза, по сравнению с 2016 годом, количество белок в пензенских лесах увеличилось на треть. Специалисты насчитали около шести тысяч особей. Чтобы взять каждую белку на карандаш, экспертам пришлось преодолеть около 14 тысяч километров.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=A6pYS_t2tsc