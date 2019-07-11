В Пензенской области стали производить больше мяса, молока и яиц

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза со ссылкой на Пензастат, за полгода в хозяйствах всех форм собственности произвели 184,4 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе – на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, на 26,8% увеличились объемы производства в секторе сельскохозяйственных организаций и на 19% - в секторе крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП).

За полгода в хозяйствах всех категорий произвели 172,6 тыс. тонн молока, рост показателя в 8,7% отмечается в секторе КФХ и ИП, где за шесть месяцев произвели 26,7 тыс. тонн молока.

Также в регионе за этот период произвели 133,9 млн яиц всех видов, в том числе в КФХ и ИП - 17,3 млн штук, на 17,3% больше, чем за первое полугодие 2018-го, пишет ИА «Пенза-Пресс».