В Пензенской области спускают Мастиновский пруд

Жители села Мастиновка забили тревогу. Они обратились в редакцию телеканала «Экспресс» сообщив, что кто-то проделал в плотине пруда брешь и спускает воду.

Место рыбалки, отдыха и рукотворный водоем, исчезают на глазах. Вода уходит по кем-то вырытой траншее. Сельчане, не теряя времени, обратились в прокуратуру, местную администрацию, региональное отделение Общероссийского народного фронта и вызвали на место происшествия полицейских.

Во время попыток разобраться в главном - кто же ответственен за спуск пруда, выяснилась интересная деталь. Плотина у пруда принадлежит собственнику, а вода, рыба и земля - арендатору, который вложил средства в развитие этого объекта. То, что в пруду сначала начали разводить рыбу, а затем стали спускать воду, выглядит довольно нелогичным. Ища ответы по доступному номеру телефона, который остался на покореженном стенде рядом с прудом, выяснилось, что арендатор как никто заинтересован в сохранении водоема. Однако кто и по какой причине решил осушить пруд, ему неизвестно.

В районной администрации сказали, что работы у пруда шли с начала весны. Канаву то разрывали, то зарывали снова, но судьба водоема уже решена.

«Воду в пруд сливает собственник ГТС, это сооружение находится в аварийной ситуации. Во избежание ЧП было принято решение строить обводной канал, чтобы не затопить часть Пензы и село Ухтинка», - рассказал заместитель главы администрации Бессоновского района Александр Карагодин.

На фотографиях, которые сделаны перед самым началом сезона паводков, отчетливо видно состояние плотины. Чиновники замечают, что собственник заявил о готовности разработать проект ее реконструкции. По самым худшим прогнозам, на ремонт ГТС потребуется 30 миллионов рублей. Их рассчитывают получить за счет одной из региональных или государственных программ, но в них только предстоит вступить.

Сколько на это потребуется времени - неизвестно. А вот что можно сказать с точностью - вода там появится снова лишь после реконструкции плотины. Осушить Мастиновский пруд планируют к июню.