В Пензенской области спасатели освободили лося

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16 мая 2017, 16:01Общество
15 мая в детском оздоровительном лагере «Черемушки» Пензенского района в бетонную яму с люком провалился лось.
Дикое животное не могло выбраться из «ловушки». Об этом в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ сообщил сотрудник охраны, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Прибывшие на место спасатели с помощью электроперфоратора расширили люк ямы. В присутствии егерей при помощи альпинистского снаряжения они извлекли лося. Животное предварительно усыпил ветеринар. Лось не пострадал и отпущен на свободу в лес», - цитирует информагентство пресс-службу управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
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