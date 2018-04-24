В Пензенской области создадут совет по взаимодействию со студотрядами

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24 апреля 2018, 17:59Общество
25 апреля на сессии Законодательного Собрания Пензенской области рассмотрят вопрос о создании координационного совета по вопросам взаимодействия co студенческими отрядами.
Создать новый орган предложили участники регионального штаба студотрядов во время личного приема граждан у Валерия Лидина в феврале.
Координационный совет нужен для организации взаимодействия Законодательного Собрания, правительства Пензенской области, исполнительных органов государственной власти, работодателей, образовательных организаций co студенческими отрядами, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас в Пензенской области действуют 15 студенческих отрядов, которые объединяют более 500 человек. B 2018 году отмечается 15-летие возрождения студотрядов в регионе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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