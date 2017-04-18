18 апреля 2017, 12:34Общество В Пензенской области создадут Совет по развитию русского языка При правительстве Пензенской области создадут Совет по вопросам развития русского языка. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Согласно документу, опубликованному на сайте облправительства, Совет возглавит зампред Олег Ягов. Заместителями председателя Совета станут министр образования Александр Воронков, министр культуры и туризма Татьяна Курдова. Также в новую структуру войдут преподаватели, сотрудники учреждений культуры, журналисты.

«Совет является совещательным органом, образованным в целях рассмотрения и подготовки предложений по поддержке, развитию, распространению и сохранению чистоты русского языка, подготовки предложений правительству Пензенской области по вопросам, входящим в компетенцию Совета», - говорится в распоряжении.

Основными задачами Совета являются рассмотрение вопросов и внесение предложений по сохранению и развитию в регионе русского языка, содействие расширению использования русского языка в межнациональном и международном общении, повышение культуры владения русским языком и др.

Совет будет проводить заседания не реже двух раз в год, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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