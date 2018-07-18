В Пензенской области создадут совет по проведению Десятилетия детства

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что распоряжением правительства РФ на днях утвержден план основных мероприятий, которые будут проводиться в рамках Десятилетия детства.

Документ включает 15 разделов, в числе которых – «Обеспечение безопасности детей», «Здоровый ребенок», «Культурное развитие детей», «Развитие физкультуры и спорта для детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный детский туризм», «Социальная защита детей-инвалидов» и другие, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Дмитрий Медведев отметил, что у каждого региона должен быть собственный план, связанный с федеральным. В этой связи поручаю создать областной координационный совет, который займется разработкой регионального проекта», – сказал Иван Белозерцев.

Он добавил, что в состав проектной группы следует включить представителей муниципальных образований, правоохранительного сектора, общественных структур. Возглавит совет заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

«Необходимо работать во взаимодействии с аппаратом уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой. В том числе, в части вхождения Пензенской области в пилотные федеральные проекты, получения информации о лучших российских практиках», – подчеркнул губернатор.

Также координационный совет рассмотрит проект закона Пензенской области по поддержке материнства и детства.

«Следует актуализировать положения, которые сегодня особенно востребованы», – подытожил Иван Белозерцев.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».