12 января 2017, 14:08Спорт В Пензенской области создадут шахматную лигу В Пензенской области будет создана региональная шахматная лига. Соответствующее распоряжение дал губернатор Иван Белозерцев. В настоящее время в регионе работает около 300 шахматных секций и объединений. В них задействованы более пяти тысяч учащихся.

После школьных уроков первоклассники гимназии №13 спешат не домой, а в шахматную секцию. Здесь они под руководством опытного наставника постигают все премудрости старинной индийской игры. Что такое сицилианская защита и турецкий гамбит, Вале Дубравиной только предстоит узнать.

«Здесь очень необычные ходы и фигуры. Во время игры можно их рассматривать», - сказала ученица 1 класса многопрофильной гимназии №13 г. Пензы Валентина Дубравина.

Ожидается, что в ближайшее время число подобных секций в учебных заведениях региона вырастет в разы. Решением губернатора Ивана Белозерцева в Пензенской области создается лига «Белая Ладья». Она предназначена для объединения подростков, учителей и родительского актива.

Пензенские шахматисты дали высокую оценку инициативе губернатора. По их словам, сейчас в России, как никогда, велик интерес к древней интеллектуальной игре. После недавнего матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Сергеем Корякиным и его норвежским коллегой, число обращений от родителей, с просьбой научить их детей тонкостям игры «Е2-Е4», резко увеличилось.

«Всплеск был огромный. Даже, честно говоря, я не ожидал, что такого освещения большого получит этот матч по телевидению. Интерес был большой, такой ажиотаж», - сказал и.о. президента Федерации шахмат Пензенской области Олег Кучурин.

Эту игра любят во всех странах мира. Она развивает у людей много полезных качеств. Например, концентрацию внимания и сообразительность, отлично тренирует память. Ожидается, что после образования лиги в Пензенской области, повысится уровень игры и качество подготовки будущих гроссмейстеров.

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