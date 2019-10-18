В Пензенской области создадут новые туристические маршруты

Какие достопримечательности есть в Пензенской области? Такой вопрос может услышать любой житель региона. Сейчас гостям готовы продемонстрировать более 100 разнообразных маршрутов, но и это число в скором времени планируют увеличить благодаря созданию новых направлений и восстановлению старых объектов.

Культурно-познавательные, промышленные, гастрономические, детские, событийные, межрегиональные, инклюзивные и паломнические маршруты - направления, по которым сейчас работает туристический кластер Пензенской области. Официально в регионе зарегистрировано 140 маршрутов. Самыми популярными, как и десятки лет назад, остаются экскурсии в музей-заповедник Тарханы, музей живой воды «Кувака», а также маршруты по лермонтовским и купринским местам. Однако стандартными экскурсиями сегодняшнего путешественника уже не удивить.

«Если мы с вами возьмем туриста 20-30 лет назад и сегодняшнего, то это небо и земля, потому что потребности, прежде всего в сфере услуг, они в разы выросли, поэтому туристы хотят иметь удобную навигацию: зайти в телефон и буквально через 30 секунд получить всю необходимую информацию о том или ином объекте, о месте, где можно отдохнуть и забронировать номер», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В регионе действует более 2300 объектов туриндустрии - гостиницы, турбазы, санатории, детские оздоровительные лагеря, туристические компании и туроператоры, объекты общественного питания, достопримечательности. Причем своей главной целью областное министерство культуры и туризма видит их комплексное развитие: составление маршрута с учетом расположения мест отдыха, туристического объекта и, конечно, пунктов с сувенирной атрибутикой. Ассортимент последних пытаются расширять за счет региональных конкурсов. Не так давно районы области стали участниками конкурса брендов муниципалитетов. Он позволяет продвигать победителей в массы.

«Спасский район занял призовое место с абашевской игрушкой. Мне кажется, мы можем очень серьезно этим выстрелить по привлечению туризма, по развитию промыслов. И, конечно, бессоновский лук, есть даже соответствующий музей, но бренд не раскручен, поэтому нужно возвращать району былую славу», - сказал Олег Ягов.

Развитие туризма внутри области происходит параллельно с налаживанием контактов с соседними регионами. По-прежнему у пензенцев пользуются особой популярностью туристические поездки в Саратов, Ульяновск, Йошкар-Олу, Саранск и Самару. Для тех, кто хочет увидеть все и сразу несколько лет назад разработали уникальный межрегиональный проект «Великий Волжский путь» - это трех-, четырехдневный маршрут, который выстраивается через 13 республик и областей Поволжья.

В планах у специалистов - развивать не столько неизвестные направления, сколько объекты, которые долгое время находились в стороне от жизни. Ожидается, что в ближайшее время начнется возрождение кинотеатра «Москва»: в нем откроется музей уходящей эпохи, а также реконструкция планетария - уникального места не только для Пензенской области, но и для всей России. Единственный в своем роде деревянный планетарий, по прогнозам экспертов, будет популярен не только среди местных жителей, но и сможет войти в топ-3 самых интересных маршрутов среди туристов из других регионов.