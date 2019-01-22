В Пензенской области создадут НИИ территориального планирования и урбанистики

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22 января 2019, 16:36Общество
В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит постановление губернатора о создании «Научно-исследовательского института территориального планирования и урбанистики».
Как отмечается в документе, учреждение будет располагаться в Пензе на ул. Суворова, 156. Оно будет заниматься реализацией госполитики в области градостроительства и архитектуры, разрабатывать документы территориального планирования, региональные нормативы градостроительного проектирования и так далее.
Учредителем НИИ назначается Департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области. Ведомство должно утвердить устав института, назначить руководителя, обеспечить передачу имущества.
Контролировать исполнение постановления будет председатель правительства региона Николай Симонов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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