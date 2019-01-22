В Пензенской области создадут НИИ территориального планирования и урбанистики

Как отмечается в документе, учреждение будет располагаться в Пензе на ул. Суворова, 156. Оно будет заниматься реализацией госполитики в области градостроительства и архитектуры, разрабатывать документы территориального планирования, региональные нормативы градостроительного проектирования и так далее.

Учредителем НИИ назначается Департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области. Ведомство должно утвердить устав института, назначить руководителя, обеспечить передачу имущества.

Контролировать исполнение постановления будет председатель правительства региона Николай Симонов, пишет ИА «Пенза-Пресс».