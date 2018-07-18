18 июля 2018, 17:58Спорт

В Пензенской области создадут футбольные классы

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял решение создать в пяти городах региона футбольные классы. Об этом в интервью ИА «Пенза-Пресс» сообщил заместитель председателя облправительства Юрий Денисов.

По его словам, всего откроется восемь классов – в общеобразовательных школах Пензы, Нижнего Ломова, Каменки, Кузнецка и Сердобска.

«Туда после четвертого класса будут отбирать мальчишек, у которых есть способности к футболу. Это не спортивная школа, они учатся, как все, но будет ориентировка на футбол. Дети станут тренироваться с педагогом дополнительного образования.», - рассказал Юрий Денисов.

Кроме того, между классами будут проводиться соревнования с использованием базы реконструированного к Чемпионату мира стадиона «Зенит».

Классы откроются с 1 сентября, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
просмотров 98
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ